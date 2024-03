am 27.03.2024 - 14:50 Uhr

Ab dem 28. April werden bei Vox wieder Paare mit der Kamera begleitet, die sich einen außergewöhnlichen Wohntraum erfüllen wollen - etwa in einem alten Bahnhof, einer Prozellanfabrik, einer Burg oder einem Schloss. Dass das Herzensprojekt dabei nicht nur mehr Zeit und Nerven, sondern auch Geld kostet, als es den Paaren lieb ist, ist eher Regel als Ausnahme.

Vox zeigt fünf neue Folgen der Reihe am Sonntagvorabend ab 18:10 Uhr. Auf dem gleichen Sendeplatz hatte die erste Staffel im Sommer vergangenen Jahres gute Quoten erzielen können, zum Finale kratzte der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe sogar bereits an der 10-Prozent-Marke. Produziert wird das Format von Magis TV.

Am gleichen Abend meldet sich dann in der Primetime auch "Grill den Henssler" mit der Frühjahrsstaffel zurück. Sechs neue Folgen sind diesmal geplant. Zum Start gibg's ein ein Coach-Special mit Thomas Bühner, Ali Güngörmüş und Lucki Maurer. Es folgt unter anderem ein Muttertags-Special, in dem Marijke Amado mit ihrem Sohn, Knossi mit seiner Mutter und Oliver Mommsen mit seiner Mutter antreten.

Erstmals gibt es ein Zwillings-Special, in dem sich Steffen Henssler Dennis & Benni Wolter, Cheyenne & Valentina Pahde sowie Paul Janke & Julius Brink gegenüber sieht. In "normalen" Ausgaben sind Lars Steinhöfel, Jan Hofer, Senna Gammour, Martin Brambach, Guido Maria Kretschmer und Evelyn Burdecki am Start. Und zum Staffelabschluss wartet eine als "EM-Special" gelabelte Sendung mit Cathy Hummels, Kevin Großkreutz und Chris Tall. An der Stamm-Besetzung ändert sich nichts: Die Jury besteht aus Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und Christian Rach, moderiert wird das Format von Laura Wontorra. Produziert wird "Grill den Henssler" von ITV Studios Germany.

Unterdessen steht auch bei RTL Up eine Staffelpremiere an: Ab dem 24. April gibt's dort sechs neue Folgen von "Die Hundefriseure - Profis für alle Felle" mittwochs ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen zu sehen. Ab dem 3. April werden auf dem gleichen Sendeplatz zudem nochmal die Episoden der ersten Staffel wiederholt. Hinter dem Format steht die Produktionsfirma Seapoint.