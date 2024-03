Nachdem RTL jüngst mit einer runderneuerten Version der bislang bei ProSieben beheimateten Spielshow "Schlag den Besten" schöne Erfolge feierte, steht nun schon der nächste Show-Neustart für den Samstagabend in den Startlöchern. Das gerade erst angekündigte Format "Drei gegen Einen - Die Show der Champions" wird demnach erstmals am 20. April um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen sein. Geplant sind zunächst zwei Folgen der von Endemol Shine Germany in Zusammenarbeit mit Potatohead Pictures produzierten Sendung.

Im Zentrum der Show stehen Elton, Jens "Knossi" Knossalla und Tim Mälzer, die in verschiedenen Challenges gegen Weltmeister, Rekordhalter und außergewöhnliche Talente antreten. Gegen insgesamt "zehn Champions müssen sich die Drei durch Ehrgeiz, Teamplay und echte, eigene Leistung behaupten", heißt es in der Beschreibung. Die Moderation des Neustarts übernimmt Laura Wontorra.

Wer vor dem Fernseher bis zum Ende durchhalten will, muss übrigens Sitzfleisch mitbringen, denn das Ende der ersten Folge ist erst für 0:55 Uhr angesetzt. Dann übernimmt die dritte Staffel der Realityshow "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen", die allerdings vorwiegend für den Streamingdienst RTL+ produziert wird. Dort stehen die neuen Folgen schon ab dem 3. April zum Abruf bereit.

In den beiden Wochen zuvor setzt RTL am Samstagabend unterdessen erst mal auf Bewährtes: Sowohl am 6. als auch am 13. April gibt es ab 20:15 Uhr "Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" zu sehen (DWDL.de berichtete). RTL geht also mit Spielshows ins Rennen gegen "The Masked Singer", das ebenfalls am 6. April bei ProSieben in die neue Staffel geht.