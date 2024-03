Das ZDF hat einen Mediatheks-Ableger seiner erfolgreichen Doku-Marke "Tru Doku" angekündigt. Diese gibt’s bereits seit 2019 auf Youtube und Instagram, zwei Jahre später erfolgte auch der Start bei TikTok. Zweimal ist das Funk-Format bereits für einen Grimme-Preis nominiert worden - nun will man die Marke ausbauen. Unter dem Titel "Tru Stories" startet schon bald eine neue Reportage-Reihe - dann allerdings nicht auf diversen Social-Plattformen, sondern in der ZDF-Mediathek.

Drei Ausgaben von "Tru Stories" hat die Produktionsfirma Drive Beta zunächst hergestellt, sie alle sind ab dem 9. April um 8 Uhr in der Mediathek verfügbar. Am gleichen Tag erfolgt ab 7:45 Uhr auch die TV-Ausstrahlung bei ZDFinfo. Die erste Folge des neuen Formats soll am 9. April um 17 Uhr auch auf dem Youtube-Kanal von "Tru Doku" veröffentlicht werden. Dieser zählt aktuell 371.000 Abonnentinnen und Abonnenten, das ZDF hofft sich dadurch offensichtlich einen Aufmerksamkeits-Schub.

Inhaltlich beschäftigt man sich in den drei rund 20-minütigen Folgen von "Tru Stories" mit der Frage, was gute Eltern ausmacht. Dazu stellt man junge Eltern vor, die nicht der allgemeinen Norm entsprechen. So hat man nicht nur ein kleinwüchsiges Paar begleitet, sondern auch Teenie-Eltern, eine alleinerziehende 18-Jährige und ein gleichgeschlechtliches Paar.

Wie "Tru Doku" soll sich auch "Tru Stories" vorwiegend an ein junges Publikum richten. Durch die neue Form im Reportage-Format könne man noch tiefer in die Geschichten der jeweiligen Personen eintauchen, heißt es vom ZDF. Ansonsten will man sich aber an den "Tru Doku"-Folgen anlehnen, so gibt es auch beim neuen "Tru Stories" weder einen Sprechertext noch einen Host. Stattdessen erzählen die Personen ihre Geschichten selbst. Alle Folgen werden für fünf Jahre in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereitstehen.

Die Bücher für die drei Folgen stammen von Rabea Rahmig (Headautorin), Ole Siebrecht und Svenja Nagel. Die Produktion haben Paul Balbach (ZDF) und Florian Fimpel (Drive Beta) übernommen, Executive Producer der Episoden waren die beiden Drive-Beta-Geschäftsführer Johannes Middelbeck und Hannes Jakobsen. Die Redaktion auf Seiten der Produktionsfirma haben Catherine Harwardt und Nico Reimer verantwortet, auf Seite des ZDF waren es Lisa Borgemeister und Leo Spors. Formatentwicklerinnen waren Sara Löhr, Amelie Neumann und Franca Fischer.