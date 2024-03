Sat.1 hat im März seinen Anteil an frischem Programm (Erstausstrahlungen und Free-TV-Premieren) im Abendprogramm (20:15 Uhr bis Mitternacht) stärker hochgefahren als alle anderen großen Sender und kam erstmals seit November vergangenen Jahres zumindest wieder in die Nähe der Zwei-Drittel-Marke. Im Vergleich zum März fiel der Frische-Anteil sogar um satte 21 Prozentpunkte höher aus. Von der starken Zurückhaltung aus dem vergangenen Jahr ist 2024 also deutlich weniger zu sehen, über das gesamte erste Quartal liegt der Frische-Anteil um 8 Prozentpunkte höher.

Mit "Unsere Lieblinge", "Biggest Loser" und "Big Brother" am Montag, überwiegend US-Serien in Erstausstrahlung am Dienstag, dem "Promibacken" am Mittwoch, "The Floor" am Donnerstag und verschiedenen Shows am Freitag ("Kiwis Partynacht", "Die besten Comedians Deutschlands", "The Voice Kids") waren die Abende unter der Woche gut gefüllt, dazu kamen ein paar Free-TV-Premieren von Filmen am Wochenende.

Sat.1 führte damit das Verfolgerfeld im Frische-Ranking im März an und zog wieder an ProSieben vorbei, das sich aber auch noch komfortabel über der 50-Prozent-Marke hielt. Vom Spitzentrio aus RTL und den Öffentlich-Rechtlichen trennte Sat.1 dann aber doch ein deutlicher Abstand. Ganz oben gab's diesmal ein Unentschieden zwischen dem ZDF und RTL, Das Erste hinkte ein Stückchen hinterher.

Am Ende der Tabelle gab's unterdessen einen Wachwechsel: Kabel Eins schaffte es im März, im Frische-Ranking knapp an RTLzwei vorbeizuziehen. Dass der Frische-Anteil höher ausfiel als gewohnt, ist vor allem auf die erstmalige Free-TV-Ausstrahlung der Serie "Manifest" zurückzuführen - normalerweise zeigt Kabel Eins auf diesen Sendeplätzen schließlich nur gut abgehangene Ware.

FIX-Punkte

März 2024 Vergleich zum

Vormonat Vergleich zum

März 2023 Jahresschnitt '24

(vs 01-03/23) ZDF 93 von 100 +0 +2 90

( -1 ) RTL 93 von 100 -4 +1 94

( +0 ) Das Erste 86 von 100 -3 +0 88

( +2 ) Sat.1 63 von 100 +11 +21 54

( +8 ) ProSieben 55 von 100 -6 -9 51

( -6 ) VOX 46 von 100 +7 -3 40

( -6 ) kabel eins 34 von 100 +6 +6 29

( +4 ) RTLzwei 33 von 100 -3 -6 35

( +0 )

Frische-Index-Verlauf bis März 2024 Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale

Wie wir die Daten erheben und was sie aussagen



Wir werten Monat für Monat das Programm der acht großen Vollprogramme zwischen 20:15 Uhr und Mitternacht aus und ermitteln den Anteil an "frischem Programm", wozu wir Erstausstrahlungen und Free-TV-Premieren rechnen. Sendungen, die vorab gestreamt werden konnten, gelten hier ebenfalls als "frisches Programm". Über die Qualität des Programms sagt der Anteil der Erstausstrahlungen natürlich nicht unbedingt etwas aus, doch es ist eines von mehreren Indizien, mit welchem Aufwand ein Programm derzeit betrieben wird.

Zu beachten ist zudem: Der Frische-Index gibt einen Trend an, bildet die Situation aber nicht ganz genau ab. So gibt es beispielsweise einen systembedingten "Nachteil" für Das Erste und das ZDF: Aufgrund der Werbefreiheit müssen sie mehr eigenes Programm produzieren, um die Zeit zu füllen, während die Privatsender einen gar nicht so geringen Teil des Abends mit Werbeblöcken füllen. Eine Stunde Erstausstrahlung ohne Werbung im Ersten haben wir aber genauso gewertet wie eine Stunde Erstausstrahlung bei den Privaten mit Werbung.