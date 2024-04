am 03.04.2024 - 14:01 Uhr

Noch im April wird Sat.1 erstmals das bislang bei Kabel Eins ausgestrahlte Doku-Format "Über Geld spricht man doch" ins Programm nehmen. Der Privatsender zeigt die von Tresor TV produzierte Sendung ab dem 22. April jeweils montags um 20:15 Uhr.

Geplant sind vier Folgen, in denen Prominente, aber auch "normale "Bürgerinnen und Bürger aus verschiedenen Einkommensschichten ihre Finanzen offenlegen. So geht es also nicht nur darum, wie eine durchschnittliche Familie mit ihrem monatlichen Budget über die Runden kommt, sondern auch welche Einnahmen und Ausgaben Promis wie Cora Schumacher, "Lotto-Millionär" Chico, Yvonne Woelke, und Eike Immel im Monat haben.

Sat.1-Chef Marc Rasmus, zuvor jahrelang für Kabel Eins verantwortlich, bereits zu Jahresbeginn im DWDL.de-Interview angekündigt, das Format zu Sat.1 holen zu wollen. "Über Geld spricht man doch" habe man "schon zu meiner Zeit bei Kabel Eins perspektivisch in Sat.1 gesehen", so Rasmus damals. "Das ist kein Mitnehmen, sondern folgt unserer Überzeugung, dass das Format einen nächsten Schritt machen kann."

Mit Blick auf die Quoten bedarf es freilich auch eines nächsten Schrittes: Bei Kabel Eins erwiesen sich die bisherigen beiden Staffeln von "Über Geld spricht man doch" mit jeweils fünf Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen als schöner Erfolg, bei Sat.1 sollte das Format nun aber noch einmal mindestens eine Schippe drauflegen.