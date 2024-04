am 04.04.2024 - 11:04 Uhr

Am 25. April um 21:15 Uhr feiert bei RTLzwei "Genial witzig - Das große Witze-Battle" seine Premiere. Hugo Egon Balder begrüßt in jeder der zunächst vier Ausgaben jeweils vier Comedians, die jeweils Witze in vorgegebenen Kategorien erzählen - als Beispiele nennt RTLzwei "Liebe & Sex", "Unsere Lieblinge auf vier Pfoten", "Beim Arzt" oder "Im Job".

Welche Kategorie als nächstes an der Reihe ist, wird von einem "überlebensgroßen Frosch" aus einem Planchbecken gefischt. Wer eine Runde gewonnen hat, dem winkt ein kleiner Frosch, wer am Ende den Abend gewinnt, der geht mit "dem hübschesten Frosch unter Gottes Sonne" nach Hause.

Hier liegt zumindest auf den ersten Blick auch die größte Veränderung zur Sendung "Richtig Witzig", die Balder 2018 in Sat.1 moderierte: Damals nannte er die Kategorien einfach selbst, in jeder Runde gab's eine kleine Krone und für den Gewinner oder die Gewinnerin des Abend schließlich eine große Krone. Generell handelt es sich um eine Adaption der österreichischen Witze-Show "Sehr Witzig!?", die von 2016 bis 2022 bei Puls 4 lief.

In der ersten Ausgabe von "Genial witzig" sind Janine Kunze, Ingo Appelt, Guido Cantz und Markus Krebs zu Gast, für die weiteren Episoden sind unter anderem noch Bernd Stelter, Mirja Boes, Matze Knop, Ilka Bessin und Oliver Pocher angekündigt. "Genial witzig" passt sich in den Comedy-Donnerstag von RTLzwei ein, wo es zwischen "Genial daneben" und "Nightwash" platziert wird und mit dem "Glücksrad" eine andere Neuauflage einer ehemaligen Sat.1-Show zumindest vorübergehend ablöst. RTLzwei hatte von der Gameshow acht Folge angekündigt, nach vier Folgen gibt es nun aber offenbar erstmal eine Pause.