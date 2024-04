Prime Video Channels erweitert sein Angebot in Deutschland ab sofort um den Anime-Anbieter Crunchyroll. Wie das Unternehmen mitteilte, können interessierte Prime-Mitglieder fortan zwischen zwei Mitgliedschaften bei Crunchyroll wählen, die beide den Zugriff auf neue Episoden kurz nach ihrer Veröffentlichung in Japan ermöglichen. Das klassische "Fan"-Abonnement ist für 6,99 Euro pro Monat zu haben, wer für 9,99 Euro das sogenannte "Mega-Fan"-Paket wählt, kann die Titel zudem für die Offline-Ansicht herunterladen.

Nach Angaben von Amazon bietet Crunchyroll in mehr als 200 Ländern und Regionen die weltweit größte Anime-Streaming-Bibliothek. Das Angebot umfasst auch 40 neue Titel, darunter die Sci-Fi-Monsterserie "Kaiju No. 8", "Black Butler - Public School Arc", die fast zehn Jahre nach ihrer Erstausstrahlung zurückkehrt, sowie Katalogtitel wie "Jujutsu Kaisen".

Bei Crunchyroll handelt es sich um unabhängig betriebenes Joint Venture zwischen Sony Pictures Entertainment mit Sitz in den USA und Aniplex, einer Tochtergesellschaft von Sony Music Entertainment Inc. in Japan, beide Tochtergesellschaften der Sony Group mit Sitz in Tokio.