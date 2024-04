am 09.04.2024 - 11:46 Uhr

Nach fünf Staffeln, die die Bochumer Feuerwache begleitet haben, startet für "Feuer & Flamme" zeitnah auch im Fernsehen ein neues Kapitel. Die kommende Staffel ist erstmals in Duisburg entstanden. Sechs Episoden werden ab dem 23. Mai, jeweils um 20:15 Uhr, im WDR Fernsehen gesendet. Ab 21. Mai gibt es die inzwischen dann achte Staffel der Sendung aus dem Hause SEO Entertainment schon auf Abruf.

Mitte Juni bis Ende August 2023 begleiteten Kamerateams 70 Tage rund um die Uhr die Feuerwehrleute im Ruhrgebiet bei ihren herausfordernden Einsätzen. Dabei waren bis zu 40 Spezialkameras - sogenannte Bodycams - gleichzeitig im Einsatz. Neben dem Löschzug der Wache 3 in Hamborn werden die Zuschauerinnen und Zuschauer auch die Hafenwache mit ihrem Feuerlöschboot sowie die Einsatzkräfte im Rettungshubschrauber Christoph 9 bei ihrer Arbeit verfolgen. Für das Produktionsteam war der Ortswechsel durchaus etwas Besondeeres, wie Executive Producerin Lina Krücken vor einigen Monaten im DWDL-Gespräch sagte.

"Wir waren zuletzt in Bochum sehr zu Hause. Wir kannten die Feuerwehrleute gut, die Wache, die Stadt, die Einsatzgebiete wie aus der Westentasche", sagte Krücken. Nach einem Ortswechsel sei wieder alles neu. "Neue Feuerwehrleute, Fahrzeuge, neue Alarmierung, neue Aufstellung. Weil das Format so sehr davon lebt, wie wir mit den Leuten zurecht kommen, ist das neue Kennenlernen enorm wichtig." In Duisburg habe das gut geklappt, die Executive Producerin ist "happy" – klar sei auch, dass Duisburg mit der Hafenwache und dem Heli Christoph 9 "neue Möglichkeiten" biete, wie sie es nennt.

Bekannt ist inzwischen auch, dass die Marke "Feuer & Flamme" ausgeweitet wird. Der SWR hat eine Staffel bestellt, die in Heidelberg entsteht. Die Staffel solle eine eigene und regionale Note erhalten, sagte Krücken.