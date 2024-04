Fans von "Rote Rosen" und Sturm der Liebe" müssen in diesem Jahr so lange wie noch nie auf die beiden ARD-Telenovelas verzichten. "Rote Rosen" wird sich ab Ende Juni, also mit Beginn der Tour de France, in eine neunwöchige Pause verabschieden, "Sturm der Liebe" legt sogar eine noch längere Unterbrechung ein und wird schon nach Pfingsten, also am 21. Mai vorerst vom Bildschirm verschwinden. Neue Folgen beider Serien sollen erst am 19. August im Ersten ausgestrahlt werden, wie der Sender jetzt mitteilte.

Gefüllt werden die freien Flächen am Nachmittag vorwiegend mit Sport: So übernimmt bis zum 21. Juli die Tour de France täglich ab 14:10 Uhr, ehe sich ab dem 26. Juli die Olympischen Sommerspiele anschließen. In der Woche vom 12. bis 18. August gibt es zudem die Tour de France Femmes im Ersten zu sehen.

© SWR/Sonja Riemann Moderator Johannes Zenglein

"Jeden Tag hab' ich mit unserem Publikum eine neue Verabredung: Pause vom Alltag, rein in unsere Sendung", sagt Zenglein. "Das soll eine gute Stunde zum Wohlfühlen und Zurücklehnen sein. Ich freue mich, den Nachmittag gemeinsam mit vielen Menschen in Deutschland zu starten! Live und immer mit den Dingen, die uns alle beschäftigen."

Zunächst vier Wochen lang soll die Sendung das Publikum "auf den Sommer einstimmen", wie es heißt. Versprochen werden "unterhaltsame Geschichten, Nützliches und Persönliches sowie tägliche Live-Eindrücke aus den verschiedensten Regionen Deutschlands" - was ein wenig an eine Mischung aus dem "Buffet", "Live nach Neun" und dem im vergangenen Jahr gefloppten Sat.1-Format "Volles Haus" erinnert. Neben Prominenten sollen auch "Menschen wie du und ich" zu Gast sein.

Bemerkenswert: Angesetzt ist die Sendezeit von "Leben. Live!" bis 16:15 Uhr, wodurch also offensichtlich auch die obligatorische "Tagesschau"-Ausgabe um 16:00 Uhr entfällt. Im Anschluss an die neue Live-Strecke setzt der Sender zudem erstmal weiterhin auf das Quiz-Genre - mit Wiederholungen von "Gefragt - gejagt". Auf diesem Sendeplatz ist gerade erst die neue Rateshow "Frag mich was Leichteres" gestartet.

Mit Blick auf die Telenovelas stellt sich unterdessen mehr denn je die Frage nach der Zukunft. Schon seit geraumer Zeit gelten "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" innerhalb der ARD als angeschlagen - sinkende Quoten und vergleichsweise hohe Produktionskosten sind nicht die besten Argumente für die bevorstehende Entscheidung, ob die Produktionen abermals verlängert werden sollen. Für die Telenovelas spricht allerdings, dass es dem Ersten trotz mehrerer Versuche noch nicht gelungen ist, erfolgreiche Alternativen zu etablieren. Auch "Leben. Live!" dürfte gewiss kein Selbstläufer werden.