Am vergangenen Samstag fiel die über dreistündige Übertragung des "Big Brother"-Livestreams von Joyn im Sat.1-Programm erstmals auf unter zwei Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. Und drückte noch dazu die nachfolgenden Sendungen in die Tiefe. Eine "Landarztpraxis"-Wiederholung kam direkt im Anschluss an die Bilder aus dem Container etwa auf nicht mehr messbare Marktanteile.

Das hat nun Folgen: Sat.1 wird den Livestream nicht bis zum Ende der Staffel am Samstagvormittag übertragen. Stattdessen ist er am kommenden Samstag und dann von acht bis 11:20 Uhr letztmals eingeplant. Beginnend am 20. April setzt sich das Tagesprogramm am Samstag etwas anders zusammen. So gibt es morgens etwas länger alte Ausgaben von "Auf Streife – Die Spezialisten" zu sehen. Die Beginnzeiten variieren etwas, grob aber kann gesagt werden, dass "Die Landarztpraxis" künftig schon wieder gegen 9:30 Uhr zu sehen ist – natürlich mit alten Folgen aus Staffel eins.



Die Serie mit Caroline Frier und anderen bleibt dann bis zum frühen Nachmittag im Programm – am 20. April ist um 13 Uhr Schluss, eine Woche später flimmert das Staffelfinale der ersten Runde bis 14 Uhr über die Bildschirme. An die Daily schließt sich dann jeweils "Unser Leben, unser Geld" mit mehr Folgen am Stück als bisher an.

An der montäglichen Programmierung von "Big Brother" soll sich derweil nichts ändern. Weiterhin wird Moderator Jochen Schropp das Publikum gegen 22:20 Uhr zur rund einstündigen Live-Show begrüßen. Im Anschluss daran wiederholt Sat.1 bis tief in die Nacht hinein alle Tageszusammefassungen der Vorwoche.