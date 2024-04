Knapp zwei Monate ist es her, dass Prime Video bei einem Event, auf dem Einblicke in das kommende Programm gegeben wurde, auch Details zur neuen Comedy-Mockumentary "Gerry Star" offenbarte. Nun haben die Dreharbeiten zu acht rund 25 Minuten langen Folgen in Wien und Umgebung begonnen. Gerry Star wird bekanntlich von Pyjama Pictures GmbH ("Die Discounter") in Zusammenarbeit mit Prater Film GmbH für Prime Video produziert und soll noch in diesem Jahr gesendet werden.

Auf ihrem Weg in den Olymp des Deggendorffer Song Contest und zum Erfolg in der Musikbranche werden Gerry und seine Band, allen voran die Leadsängerin Stella (Franziska Winkler) und Drummer Micha (Lars Rudolph), von einem Kamerateam begleitet.

Vor der Kamera stehen außerdem unter anderem Ben Becker, Andrea Sawatzki, Caro Cult und Noah Tinwa. Für Regie und Drehbuch zeichnen sich Tom Gronau und Max Wolter verantwortlich. Die Produzent:innen sind Ina-Christina Kersten, Carsten Kelber und Frank Buchs. Producerin ist Mina Avramova.

Zu den anderen recht frisch angekündigten Prime-Projekten gehört unter anderem ein Film namens "Der Tiger" sowie die Serien "Dinner for Five" und "Drunter und Drüber". Non-Fiktional sind Formate wie "Licht aus" oder "Star Kitchen mit Tim Raue" angedacht.