Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr kehrt das Seriencamp auch 2024 wieder nach Köln zurück - darunter auch wieder mit der Seriencamp Conference, bei der vom 5. bis 7. Juni Fachleute aus dem Bereich Fernsehserien zusammenkommen werden, darunter Produzenten, Kreative, Sendervertreter und Verleiher.

Inzwischen ist auch das Programm bekannt. "Für die zweite Ausgabe des Seriencamps in Köln haben wir ein Programm zusammengestellt, das wichtige Themen beleuchtet, die aktuell die Branche prägen", sagt Gerhard Maier, Gründer und künstlerischer Leiter des Seriencamps. "Von den Herausforderungen und Chancen der technologischen Disruption durch Künstliche Intelligenz über die Entwicklungen der globale Medienlandschaft, die neue Kooperations- und Geschäftsmodelle hervorbringt, bis hin zu den Veränderungen in der nationalen Filmpolitik und -förderung. Jeder Teil des Programms soll zum Dialog anregen und inspirieren."

Konkret werden etwa der Regisseur Oliver Hirschbiegel, die Supervising Art Directorin Cornelia Ott und die Produzenten Daniel Hetzer und Jakob Neuhäusser auf der Bühne stehen, um über die Herausforderungen zu sprechen, die sich bei der Arbeit an der neuen Apple TV+-Serie "Constellation" ergeben haben. Mit dabei ist auch wieder die Veranstaltung "Work in Progress", die erneut Einblicke in kommende deutsche TV-Serien bietet. In diesem Jahr geht es um "Hameln" (ZDF), "Achtsam Morden" (Netflix), "Der Upir" (Joyn) und die RTL+-Serie "Angemessen Angry", die bislang auf den Arbeitstitel "Von einer, die auszog das Fürchten zu lehren" hörte.

Einen Ausblick verspricht auch die Sektion "Next from...", die neu ins wachsende Konferenzprogramm aufgenommen wird. Hier sollen ausgewählte Streaming-Plattformen und Sender neue Programme vorstellen. In "Who is who? Meet the Distributors" wiederum sollen Branchenakteure erklären, welche Partnerschaften und Projekte sie suchen. Darüber hinaus ist das "Commissioners Speed Dating" geplant, das Networking-Gelegenheiten mit Entscheidungsträgern von Unternehmen wie ARD, Disney+, RTL und dem ZDF bietet.

Weitere Themen der Seriencamp Conference sind außerdem Künstliche Intelligenz und der Einsatz von Musik in Filmen und Serien. Produzenten, Autoren und Schöpfer bekommen neben dem Bühnenprogramm zudem im "Story Exchange" die Möglichkeit, internationalen Unternehmen ihre Ideen zu präsentieren.