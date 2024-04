am 24.04.2024 - 08:06 Uhr

Der Schwerpunkt in der Programmarbeit von Vox liegt in der Weiterentwicklung erfolgreicher Programme, da setzt die neue Vox-Programmgeschäftsführerin Kirsten Petersen den Kurs fort, den sie zuletzt schon mitverantwortete. Im DWDL.de-Interview gab sie einen ersten Ausblick darauf, was geplant ist.

„Im Herbst haben wir mit Steffen Henssler etwas großes Neues vor: Wir sind in der Vorbereitung für ‚Deutschland grillt den Henssler’ und wer Steffen kennt, weiß, der Gegner kann ihm nicht groß genug sein“, so die Vox-Chefin. „Deshalb tritt der selbsternannte Koch-King jetzt gegen Promis und Köche aus verschiedenen Regionen aus ganz Deutschland an. Das wird unser ‚Bundesvision Koch Contest‘.

Ein neues Projekt mit Konsequenzen für ein anderes: „Bei Vox wird auch weiterhin geliefert, aber Tim Mälzer tritt künftig gegen seine größten Kontrahent*innen aus dem ‚Kitchen Impossible‘-Universum an - als nächstes mit Lukas Mraz und Max Strohe“, verrät Kirsten Petersen. Steffen Henssler hat sich nach zehn Duellen und einem Unentschieden zum Schluss aber dazu entschieden, den Lieferservice nicht weiterzuführen, sondern sich neuen Herausforderung zu stellen.“

Noch vor dem Herbst gibt es musikalisch Neues: „Schon im Sommer werden wir außerdem das ‚Sing meinen Song‘-Universum um ‚Sing meinen Schlager‘ erweitern. Hier werden Sänger*innen aus der Schlager- und Deutschpop-Branche die bekanntesten Schlagersongs Deutschlands neu interpretieren. Wer dabei ist, kann ich jetzt noch nicht verraten, aber es wird ein großes Open-Air-Spektakel vor Live-Publikum“, sagt die Vox-Programmgeschäftsführerin.

Ein weiteres Projekt dauert hingegen etwas länger: „Eine Programmentwicklung betrifft den Bereich ‚Public Value‘, der uns sehr am Herzen liegt und zuletzt mit dem ‚Schwarzwälder Hirsch‘ in jeder Hinsicht erfolgreich umgesetzt wurde. Deshalb arbeiten wir gerade an einem neuen spannenden Ansatz mit Tim Mälzer und André Dietz. Ein Stichwort, das ich dazu jetzt schon verraten kann: Es soll ein Generationen-Projekt werden.“