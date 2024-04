am 24.04.2024 - 14:34 Uhr

Funke-Verlegerin Julia Becker holt einen neuen Chef fürs Kerngeschäft: Jesper Doub wird ab dem 1. Oktober neuer Geschäftsführer von Funke und gemeinsam mit Jochen Beckmann die Zeitschriften-Sparte leiten. Doub wird obendrein auch Mitglied im Executive Board, dem höchsten operativen Steuerungsgremium des Unternehmens.

Er löst Bianca Pohlmann ab, die laut offizieller Mitteilung den Posten "auf eigenen Wunsch in bestem, freundschaftlichem gegenseitigem Einvernehmen" abgibt. Pohlmann, die ab 2016 zunächst für die "Bild der Frau"-Markenfamilie zuständig war und 2021 die Verantwortung für den gesamten Zeitschriftenbereich übernommen hatte, soll Funke als Beraterin aber weiter zur Verfügung stehen und zudem weiterhin Projekte wie den Female Future Force Day und yeswecan!cer verantworten. "Es waren tolle Jahre bei Funke. Ich danke noch einmal ausdrücklich der Familie Grotkamp dafür, dass sie mir diese für Funke so wichtige Säule anvertraut hat", kommentiert sie selbst ihren Abschied. "Nach so langer und intensiver Zeit mit dem besten Team und besten Marken freue ich mich jetzt auf meine neuen Herausforderungen."

Doub, der in der Vergangenheit schon unter anderem für Springer, Bauer, DuMont und die Spiegel-Gruppe tätig war, war im Herbst 2018 zum Facebook-Konzern Meta gewechselt und kümmerte sich dort bis Herbst vergangenen Jahres als Director International News Partnerships um die Zusammenarbeit mit Verlagen. Zu seinem neuen Posten sagt er: "Es ist eine spannende Aufgabe und große Verantwortung, diesen zentralen Teil von Funke zu steuern. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit dem Team neue Impulse zu setzen und die starken Zeitschriften-Marken weiterzuentwickeln – print, digital und auch in neuen Geschäftsbereichen."

"Die Zeitschriften sind die ertragreichste Produktsparte unseres Unternehmens. Ich freue mich sehr, dass wir Jesper Doub gerade wegen seiner großen Digitalexpertise für den Zeitschriftenbereich von Funke gewinnen konnten. Mit ihm und Jochen Beckmann werden wir unsere Position als einer der führenden Publisher in Deutschland weiter ausbauen", sagt Julia Becker, Aufsichtsratsvorsitzende von Funke. "Bianca Pohlmann wünschen wir für die Zukunft das Allerbeste. Ich bin froh, dass wir weiterhin auf ihren Rat zählen dürfen. Sie ist eine der besten Zeitschriften-Managerinnen der Branche und hat in den vergangenen Jahren maßgeblich dazu beigetragen, nicht nur die Print- und Digitalbereiche zu stärken, sondern auch neue Geschäftsbereiche wie Events und Kooperationen zu erschließen."