Fans von Bill und Tom Kaulitz, die kein RTL+ haben, können sich auf ein Wiedersehen mit der Musikshow "That’s My Jam" freuen. Vox hat die Ausstrahlung der drei noch ausstehenden Folgen des Formats angekündigt. So startet man am Dienstag, den 28. Mai. Zu sehen gibt’s die Folgen am späten Abend - im Anschluss an "Sing meinen Song" und die jeweilige Musikerdoku.

Die insgesamt sechs Ausgaben des Formats stehen bereits seit rund einem Jahr auf RTL+ zur Verfügung. Ursprünglich wollte RTL die Sendung auch im linearen Programm zeigen, entschied sich nach drei Folgen aber wieder um - und so waren die Fans auf RTL+ angewiesen. Der Grund für den Sinneswandel: Die Folgen zwei und drei erzielten beim Sender weniger als 5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Nun also ein neuer Anlauf bei Vox mit den noch nicht linear gezeigten Episoden. Und inzwischen kann das Format mit Bill und Tom Kaulitz auch durchaus mit Prestige aufwarten: Im Herbst 2023 ist "That’s My Jam" in der Kategorie Unterhaltung mit einem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet worden. Damit stach das Format unter anderem "Die Giovanni Zarrella Show" und "Wer stiehlt mir die Show?" aus.

In den USA wird "That’s My Jam" von Jimmy Fallon präsentiert, im Herbst 2023 erfolgte die Beauftragung einer dritten Staffel. Das deutsche Format ist also eine Adaption: In insgesamt fünf Spielrunden duellieren sich prominente Teams in einer Reihe von Musik- sowie Wissensspielen. Ziel ist es, sich pro Runde möglichst viele Punkte und damit den Sieg zu sichern. Begleitet werden die Promis bei ihren musikalischen Einsätzen von einer Studio-Live-Band. Bill Kaulitz bezeichnete die Sendung zum Start als "absolutes Herzensprojekt". Produziert wird "That's My Jam" von SEO Entertainment.