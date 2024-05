Nur Tage bevor der Ausstieg aus der Produktion deutscher Fiction von Sky bekannt wurde, hatte der Sender noch bekannt gegeben, mit "Public Affairs" eine neue Serie umzusetzen, deren Hauptrollen mit Nilam Farooq und Helgi Schmid besetzt sind. Nun ist klar: Dieses Sky-Original wird nicht bei Sky seine Premiere erleben. Stattdessen hat die ARD die Ausstrahlung nun angekündigt. Dort hört sie Serie nun auf den Namen "Wo wir sind, ist oben".

Darum geht es: Sie sehen gut aus und lieben das Spiel. Ihr Beruf kennt weder Moral noch Regeln. Als brillante Lobbyist:innen liefern sich Max (Helgi Schmid) und Valerie (Nilam Farooq) einen packenden Wettstreit um Macht und Prestige! Gut oder Böse sind Seiten, die beide beliebig wechseln. Ob es um androide High-Tech-Roboter in der Pflege, den Stopp des Braunkohleabbaus in der Lausitz oder die Weichenstellung für eine nächste Kanzlerschaft geht – in "raffiniert erzählten Episoden", so heißt es, blicke die Dramedy-Serie hinter die Kulissen der Berliner Republik und der dort agierenden Lobbyisten.



Zu sehen gibt es die acht Folgen, die jeweils rund 45 Minuten lang sind, ab dem 14. Juni. Das Erste sendet sie ab diesem Tag um 23:50 Uhr, hauptsächlich dürfte das Augenmerk aber auf der ebenfalls am 14. Juni startenden Mediatheks-Ausstrahlung liegen. Tobias Rosen, der damals seitens Sky für die Serie zuständig war, sagte zum Drehstart, die neue Serie solle "unterhalten, Spaß machen und zugleich Einblicke in eine uns sonst stets verschlossene Welt schenken."