am 09.05.2024 - 10:17 Uhr

Schon Ende des vergangenen Jahres gab es viele Schlagzeilen und Spekulationen rund um Florian Silbereisens Schlagershows im Ersten. Zweimal scheiterte die Vertragsverlängerung, dann gelang sie doch - kurz vor Jahresende. Weil der Vertrag für die Shows aber nur für ein Jahr verlängert wurde, war schon damals klar, dass die Zukunft ab 2025 unklar sein würde. Und inzwischen herrscht Gewissheit: Alleine kann sich der MDR die Shows in der bisherigen Form nicht mehr leisten.

"Diesen bisherigen Sockelbetrag, den der MDR für die ‘Feste’ gezahlt hat, können wir für die Zukunft als MDR nicht mehr leisten", erklärte MDR-Intendant Ralf Ludwig unter anderem gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Weil man die Shows aber halten will, muss nun geklärt werden, inwieweit andere ARD-Anstalten einen Teil der Kosten übernehmen könnten. Ludwig erklärte demnach, dass man innerhalb der ARD in Gesprächen sei.

"Ich bin der Meinung, dass die erfolgreichen Shows mit Florian Silbereisen dem Ersten erhalten bleiben sollten", sagt Ludwig. Bleibt abzuwarten, ob er mit der Bitte, Kosten zu übernehmen, bei den anderen ARD-Anstalten auf offene Ohren stößt, schließlich achten gerade alle Sender sehr darauf, Geld einzusparen.

Und so muss eben auch der MDR auf seine Kosten achten. Zuletzt legte Ludwig ein 160 Millionen Euro schweres Sparpaket vor, etliche Stellen sollen in den kommenden Jahren abgebaut werden (DWDL.de berichtete). Darüber hinaus plant man aber auch Einsparungen im Programm. Bei der Vorstellung des Sparprogramms ging es auch um Unterhaltungsformate "auf ARD-Ebene" - da war schon klar, dass es wohl die Silbereisen-Shows treffen würde. Schon heute zeigt der MDR in seinem eigenen Programm keine zusätzlichen Shows mit dem Entertainer.