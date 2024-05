Bislang stand Hardy Krüger im Fernsehen vor allem für öffentlich-rechtliche Produktionen vor der Kamera - allen voran in der ARD-Serie "Gegen den Wind" und als Förster Stefan Leitner in der ZDF-Serie "Forsthaus Falkenau", wo er ab 2006 die Nachfolge von Christian Wolff antrat. Spätestens seit seiner Teilnahme an "Let's Dance" dürften ihn aber auch viele RTL-Zuschauer kennen.

Die können Krüger künftig häufiger sehen, denn wie jetzt bekannt wurde, übernimmt der Schauspieler eine Gastrolle im Hauptcast von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Er spielt Lars Brunner, einen plastischer Chirurgen, der in Deutschland studiert hat und nach einem langen Aufenthalt in den USA nach Berlin zurückkehrt. Die ersten Szenen mit Krüger laufen in der Folge 8077, deren Ausstrahlung am 6. August bei RTL erfolgen soll.

"Seit vier Jahren bin ich in Berlin zu Hause und war schon oft in Babelsberg – zum Beispiel wegen verschiedener Synchronarbeiten. Dort hat sich wohl herumgesprochen, dass Hardy wieder drehen will. Dann klingelte das Telefon", so Hardy Krüger über die entstandene Verbindung zu "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". "Ich musste nicht lange überlegen, denn ich spiele für mein Leben gerne. Die Schauspielerei ist die Arbeit, die mir großen Spaß macht. Und 'GZSZ' ist eine der Serien, die es gefühlt schon immer gab und heute eine der wenigen Serien ist, die es noch gibt. Ich habe schon fast überall mitgespielt, nur noch nicht bei 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten'. Das muss geändert werden, dachte ich mir."

Schon am ersten Tag traf Krüger übrigens auf Gisa Zach, mit der jahrelang gemeinsam ein Ehepaar in "Forsthaus Falkenau" spielte. "Ich finde es großartig, dass Hardy und ich wieder zusammen für eine Produktion drehen", sagt Zach. "Ob wir allerdings auch bei 'GZSZ' ein Paar spielen, das wird sich zeigen."

Ex-"Bachelorette" bei "Alles was zählt"