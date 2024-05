am 11.05.2024 - 07:57 Uhr

Seit Mitte Januar setzt RTLzwei donnerstags auf Unterhaltungsprogramme, hat damit zuletzt aber quotentechnisch keine Bäume ausgerissen. "Genial daneben" etwa lag im Schnitt bei vier Prozent in der klassischen Zielgruppe, "Ein Haus voller Geld" kam gar nur auf drei Prozent. Neue "Nightwash"-Folgen lagen ebenfalls auf diesem unterdurchschnittlichen Niveau. Zum Ende der klassischen TV-Saison, also in der letzten Mai-Woche, tauscht der Privatsender donnerstags nun noch einmal das Genre und sendet, wie früher, wieder eine Reportage.