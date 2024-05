Zum 1. Juni wird Susanne Althoff neue Leiterin der ntv-Wirtschaft, Redaktionsleiterin der "ntv Telebörse" und obendrein noch stellvertretende Chefredakteurin des Nachrichtensenders ntv. Damit wechselt Susanne Althoff innerhalb der RTL-Gruppe, bislang ist sie Leiterin des Wirtschaftsressorts von RTL News. Ulrich Reitz, bislang Wirtschaftschef von ntv, bleibt dem Sender erhalten und bekleidet nun den Posten als ntv-Chefkorrespondent Wirtschaft.

David Whigham, Chefredakteur ntv: "Mit Susanne Althoff wird künftig meine absolute Wunschbesetzung den für uns so wichtigen Bereich Wirtschaft verantworten und aus einer Hand leiten. Ich kenne und schätze Susanne seit Jahren als empathische Führungskraft, die mit strategischer Weitsicht und Überzeugungskraft besticht. Ich freue mich, die großen vor uns liegenden Führungsaufgaben entschlossen gemeinsam mit Ihr anzugehen."

Und zu den neuen Aufgaben für Ulrich Reitz erklärt Wigham: "Ulrich Reitz ist einer der renommiertesten und am besten vernetzten Wirtschaftsjournalisten des Landes. Seine exklusiven Zugänge und Inhalte sind für uns enorm wichtig. Mit der Neuaufstellung können wir diese Stärken noch besser ausspielen und unsere erfolgreiche Wirtschaftsberichterstattung weiter ausbauen."

Susanne Althoff, die ihre journalistische Laufbahn 1996 als Hörfunkjournalistin bei Radio Berg begann, wechselte 2006 nach verschiedenen Stationen im Hörfunk als Redakteurin zu ntv, wo sie seither in verschiedenen Funktionen tätig war, so unter anderem ab 2013 als Autorin und Live-Reporterin in der Wirtschaftsredaktion sowie ab 2018 als Chefin vom Dienst. Ab 2020 leitete Susanne Althoff das Team der Wirtschaftsautoren bei RTL News und übernahm hier in 2022 gemeinsam mit Capital-Chefredakteur Timo Pache die Leitung des marken- und plattformübergreifenden Wirtschaftsressorts.

Susanne Althoff: "Wir befinden uns mitten in der digitalen Transformation und ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit einem tollen Team die Wirtschaftsberichterstattung nicht nur im TV, sondern auch auf allen digitalen Plattformen weiterzuentwickeln."