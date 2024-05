Unter dem Titel "La Familia Artists" betreibt RTLzwei schon seit geraumer Zeit eine eigene Agentur - und die soll nun auch für das TV-Publikum sichtbar werden. Schon an diesem Mittwoch startet beim Streamingdienst RTL+ ein neues Reality-Format mit dem Titel "La Familia - House of Reality", das an jedem Tag der Woche mit einer Länge von etwa 30 Minuten den Alltag einer Wohngemeinschaft deutscher Realitystars und Influencer zeigt.

Die Agentur "La Familia Artists" stellt dabei einen Teil der Mitwirkenden. Konkret ziehen unter anderem Yasin Mohamed, der in Formaten wie "Kampf der Realitystars", "The 50", "Ex on the Beach" und "Temptation Island" mitgeworkt hat, sowie Melina Hoch, Celina Weisner, Fabia Bengs und Sara Arslan in ein gemeinsames Heim in München-Großhadern. Neben bekannten Realitystars sollen aber auch Rookies in die Villa ziehen, die zwar noch nicht viele Follower haben, aber "aber das Potenzial, ganz groß zu werden", so die Erwartung von RTLzwei. In der Dokusoap soll es um "ihr Leben in und neben den Sozialen Medien" gehen, wie es heißt. Dabei sollen sie sich selbstständig mit der Kamera begleiten und so "authentische Einblicke in ihren Alltag" gewähren. Neben der Einweihungsfeier im Mai und der Beer-Pong-WM im Juni ist der monatliche "Challenger" ein weiterer Pflichttermin, bei dem sich die Bewohner beweisen müssen. Wer hier nicht besteht, muss aus der WG ausziehen.

Veröffentlicht werden die neuen Folgen täglich um 19:30 Uhr bei RTL+. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen sie aber auch im linearen Programm von RTLzwei zu sehen sein. Auf welchem Sendeplatz die Ausstrahlung erfolgen wird, hat der Sender auf Nachfrage noch nicht nennen wollen. In den sozialen Medien wiederum ist Content der Influencerinnen und Influencer unterdessen künftig auf den Kanälen @lafa_houseofreality bei Instagram und TikTok sowie @LaFamilieHouseofReality bei YouTube und auf ihren persönlichen Profilen abrufbar.

© RTLzwei/Kathrin Kraus Malte Kruber

Produziert wird die neue Sendung wird von GoodThingsing unter der Leitung von Felix Fischer ("Popstars", "Germany's next Topmodel").