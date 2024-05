Das ZDF hat die Ausstrahlung der niederländischen Serie "Bestseller Boy" angekündigt. Die acht Folgen sind am 25. Juni bei ZDFneo zu sehen, wobei es erst um 23:15 Uhr losgeht. Wer alle Folgen linear sehen will, muss also bis tief in die Nacht wach bleiben. Zur besten Sendezeit zeigt ZDFneo lieber die Wiederholung von "Nachtschicht - Die Ruhe vor dem Sturm" mit Armin Rohde und Idil Üner. Danach gibt’s noch "Hacked - Kein Leben ist sicher" mit Pierce Brosnan zu sehen.

Das ZDF fährt bei "Bestseller Boy" also eine ähnliche Strategie wie bei vielen andere internationalen Serien. Die lineare Ausstrahlung ist lediglich ein Beiwerk, ein Großteil der Nutzung erwartet man sich in der Mediathek. Dort steht die Dramaserie ab dem 26. Juni ab 10 Uhr Uhr bereit.

Inhaltlich geht es in "Bestseller Boy" um das Leben des Millennials Mohamed "Momo" Zebbi (Shahine El-Hamus), der zwischen zwei Kulturen navigiert. Der Sohn marokkanischer Einwanderer lebt in den Niederlanden und ist aufstrebender Autor. Neben seinem Job als Essenslieferant sucht er vor allem eins: Ein passendes Ende für seinen neuen Roman – und einen Verlag für das Buch.