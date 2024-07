Die US-Polizeiserie "Alert: Missing Persons Unit" von John Eisendrath und Jamie Foxx kommt nach Deutschland. Nachdem der amerikanische Sender FOX bereits eine dritte Staffel in Auftrag gegeben hat, läuft die Serie, in der der aus "Hawaii Five-0" bekannte Schauspieler Scott Caan die Hauptrolle spielt, hierzulande ab dem 5. September an. Der Pay-TV-Sender Warner TV Serie zeigt zum Start der zehnteiligen Auftaktstaffel donnerstags ab 20:15 Uhr jeweils eine Doppelfolge.

Und darum geht's in der Serie: Polizistin Nikki Batista (Dania Ramirez) wechselte, nachdem ihr Sohn entführt wurde, in die Abteilung für Vermisstenfälle. Sechs Jahre später leitet sie die „Missing Persons Unit“, doch von Keith fehlt noch immer jede Spur. Als ihr Ex-Mann Jason Grant (Scott Caan, "Hawaii Five-0") ein Foto erhält, das angeblich ihren gemeinsamen Sohn zeigt, nimmt er ebenfalls einen Job in ihrer Abteilung an. Während sie unter Hochdruck an aktuellen Fällen arbeiten, versuchen sie gemeinsam herauszufinden, was wirklich mit ihrem Sohn passierte.

Neben Caan und Ramirez stehen für "Alert: Missing Persons Unit" noch Adeola Role ("The Blacklist"), Ryan Broussard ("Only Murders in the Building") und Graham Verchere ("Stargirl") vor der Kamera.