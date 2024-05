Wiebke Andresen wird künftig wohl deutlich mehr zu tun haben. Die Nordfilm-Geschäftsführerin wurde nun innerhalb der Studio Hamburg Production Group befördert und zusätzlich zu ihren bisherigen Aufgaben in die Geschäftsführung der Letterbox Filmproduktion berufen. Dort verstärkt sie das bestehende Duo bestehend aus Michael Lehmann und Andreas Knoblauch.

Zu Andresens Aufgaben bei Letterbox gehören künftig unter anderem die Entwicklung und Akquise neuer Formate, der Ausbau der internationalen Koproduktionstätigkeit sowie der strategische Ausbau der Firma. Für die Managerin ist es ein schneller Aufstieg: Erst 2022 kam sie von DCM zur Studio Hamburg Production Group und übernahm die Nordfilm-Geschäftsführung.

"Die Berufung von Wiebke Andresen in die Geschäftsführung der Letterbox Filmproduktion ist ein konsequenter Schritt, um unsere strategische und kreative Energie, insbesondere in der Akquise, zu erhöhen. Wir freuen uns sehr auf die künftig noch engere Zusammenarbeit mit Wiebke und sind davon überzeugt, mit ihr hervorragend aufgestellt zu sein, um das Produktionsportfolio weiter auszubauen und das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu führen", so Michael Lehmann, Vorsitzender Geschäftsführer der Studio Hamburg Production Group.

"Ich bin dankbar für das Vertrauen, das mir Michael Lehmann und Andreas Knoblauch entgegenbringen, künftig nicht nur die Nordfilm, sondern auch die Letterbox in dieser verantwortungsvollen Position mitzugestalten und weiterzuentwickeln. In den letzten Monaten konnte ich das motivierte Team kennenlernen und freue mich, mit ihnen zusammen spannende Inhalte in der renommierten Letterbox Filmproduktion zu produzieren", sagt Wiebke Andresen.

Andresen machte bei Gruner + Jahr eine Ausbildung zur Verlagskauffrau und wechselte 2001 schließlich in die Filmindustrie, zunächst war sie als Motiv-, später dann als 1. Aufnahmeleitung für unterschiedliche Produktionsfirmen tätig, sowohl für Kino- als auch für TV-Projekte. 2006 begann sie beim Delphi Filmverleih im Bereich Akquise zu arbeiten. Mit der Übernahme Delphis von DCM im Jahr 2010 setzte Andresen ihre Karriere dort dort, als Director of Acquistions verantwortete sie dort zuletzt nationale und internationale Einkäufe und Koproduktionen.