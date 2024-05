Kürzlich hat RTL+ die zweite Staffel von "Make Love, Fake Love" zu Ende gebracht – inzwischen gibt es beim Streamingdienst auch eine Wiedersehensshow. Und es ist klar: Die Dating-Show wird fortgesetzt, aktuell werden Kandidatinnen und Kandidaten für Staffel drei gesucht. "Bei 'Make Love, Fake Love' habt Ihr die Möglichkeit die wahre Liebe zu finden oder als Paar die Kohle abzuräumen", verspricht die Produktionsfirma ITV Studios Germany. Wann die Staffel produziert und gesendet werden soll, ist derweil offen.

In der Sendung zieht eine dem Publikum schon bekannte Frau mit mehreren Männern in eine Villa – sie ist dabei auf der Suche "nach der großen Liebe". Aber nicht alle Männer sind Single. Das zu sein, geben sie zwar alle vor, aber einige spielen ein falsches Spiel. Sie machen mit, weil sie 50.000 Euro gewinnen können, wenn die Single-Frau sie auswählt. Ihre echten Partnerinnen verfolgen nicht weit entfernt übrigens, was in der Villa passiert. In Staffel eins war Yeliz Koc die Single-Dame, in Staffel zwei war dies Antonia Hemmer, zuvor bekannt aus "Bauer sucht Frau" und "Das Sommerhaus der Stars".

"Make Love, Fake Love" schaffte es dabei immer wieder Schlagzeilen in überregionalen Medien zu machen. Und das half offenbar auch. "Make Love, Fake Love" schaffte es zuletzt in Kalenderwoche 18 zu den stärksten Programmmarken im deutschen Fernsehen zu gehören. Die Streaming-Only-Nettoreichweite lag dabei bei 0,23 Millionen. Mit diesem Ergebnis war man bei RTL in Köln ganz offenbar sehr zufrieden. Die lineare TV-Ausstrahlung, die in der Nacht auf Sonntag erfolgte, holte indes am Programmrand keine guten Quoten. Zuletzt waren um die drei Prozent der klassisch Umworbenen dabei.