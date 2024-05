am 15.05.2024 - 11:59 Uhr

Die im Winter von RTL+ gezeigten Folgen einer deutschen "Alone"-Adaption kommen im Frühsommer allesamt nochmals ins lineare Fernsehen. Wenige Tage vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft wird Nitro die komplette erste Staffel an zwei Nachmittagen senden. Konkret wird "Alone – Überlebe die Wildnis" am Samstag, 8. Juni mit fünf Folgen ab 11:50 Uhr zu sehen sein. Die Produktion läuft dann bis 17:30 Uhr, dann geht es weiter mit einem EM-Vorbereitungsspiel zwischen der Schweiz und Österreich.