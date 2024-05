Wer zuletzt führende Netflix-Manager auf ihre Livesport-Pläne ansprach, bekam in aller Regel die Antwort, dass man das für kein allzu zielführendes Geschäftsmodell hält. Die Tür dafür wurde dennoch nie ganz geschlossen; aus gutem Grund: Schon zuletzt gab es immer wieder Ausflüge in Richtung Livesport, gezeigt wurden etwa Tennis-Show-Matches. Für Aufsehen sorgte zudem auch ein großer Wrestling-Deal mit der WWE, der ab kommendem Jahr greifen soll. Medienberichten zufolge zahlt der Streamer dafür pro Jahr rund eine halbe Milliarde US-Dollar.

Ebenfalls reichlich tief greift Netflix bei einem nun verkündeten TV-Deal in die Tasche. Denn das "N" in Netflix stehe ab sofort für NFL, heißt es in einem Post, den Netflix am Mittwoch auf seinen Social-Kanälen teilte. In den kommenden drei Spielzeiten hält Netflix nun die Übertragungsrechte an je zwei Weihnachtsspielen. "Am ersten Weihnachtsfeiertag werden die NFL-Spiele live auf Netflix zu sehen sein", teilte auch der deutsche Account des Streamers freudig mit.

Netflix-Chief-Content-Officer Bela Bajaria erklärte: "Es gibt keine jährlichen Live-Ereignisse, weder im Sport noch in anderen Bereichen, die mit den Zuschauerzahlen von NFL-Football vergleichbar sind. Wir sind begeistert, dass die Spiele der NFL an den Weihnachtstagen nur auf Netflix zu sehen sein werden.“ "Bild" berichtet, dass sich Netflix jedes Spiel rund 125 Millionen US-Dollar kosten lassen wird. Zum Vergleich: Das zuletzt für Peacock sehr erfolgreiche exklusive Wild-Card-Spiel habe den Streamingdienst rund 110 Millionen gekostet. Auch andere weltweit agierende Streamer greifen nach Sport-Events. So gab es kürzlich das Gerücht, AppleTV+ stünde kurz vor dem Deal, die im Jahr 2025 steigende Fußball-Club-WM zeigen zu dürfen.