Der Cast für die diesjährige "Sommerhaus"-Staffel steht fest. RTL hat die acht Promi-Paare bekanntgegeben, die sich nach Bocholt begeben werden, um für die neuen Ausgaben des Formats vor der Kamera zu stehen. Durch die Berichterstattung der "Bild" war bereits bekannt, dass der ehemalige "Gute Zeiten Schlechte Zeiten"-Schauspieler Raúl Richter zusammen mit seiner Freundin Vanessa Schmitt an der Show teilnimmt. Auch über die Teilnahme von Ex-"GNTM"-Model Theresia Fischer berichtete die "Bild" bereits.

RTL hat darüber hinaus nun auch die sechs weiteren Promi-Paare aus dem Sack gelassen. Demnach ist mit Tessa Bergmeier eine weitere, ehemalige Teilnehmerin von "Germany’s Next Topmodel" mit am Start. Reality-Sternchen Alessia Herren zieht mit ihrem Partner Can nach Bocholt - und war zuvor schon in diversen anderen Formaten zu sehen. Designerin Sarah Kern weilte Anfang des Jahres im Dschungelcamp. Und auch Sam Dylan und Rafi Rachek ziehen (gemeinsam) ins "Sommerhaus".

© RTL / Stefan Gregorowius Der "Sommerhaus"-Cast 2024

Komplettiert wird die RTL-Realityshow in diesem Jahr von Reality-Sternchen Gloria Glumac sowie Influencer Umut Tekin. Wer sich den Titel "Das Promipaar 2024" und ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro sichert, entscheidet sich später im Jahr - zuletzt brachte RTL das Format im September on Air. Produziert wird das "Sommerhaus der Stars" erneut von Seapoint Productions.

Von einstigen Quoten-Höhenflügen war das "Sommerhaus" zuletzt weit entfernt. Mit im Schnitt mehr als 1,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 11,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe war das Format aber auch 2023 noch ein Erfolg für den Sender. Die zeitversetzte Nutzung sowie die Abrufe bei RTL+ sind darin noch nicht enthalten. Zuletzt kündigte man in Köln außerdem an, eine Normalo-Staffel des "Sommerhauses" für RTL+ produzieren zu wollen (DWDL.de berichtete).