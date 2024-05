Auch in diesem Jahr wird RTL Up wieder "Die Schlagernacht des Jahres" ins Programm nehmen. Vor der Kamera setzt der Privatsender dabei auf ein neues Duo: Während Steffi Brungs, die schon seit 2022 durch die Musikshow führt, weiterhin an Bord bleibt, ist in diesem Jahr erstmals Norman Langen an ihrer Seite zu sehen. Er löst Ramon Roselly ab.

Langen ist bereits seit 14 Jahren in der Schlagerwelt zuhause und wurde mit Songs wie "Pures Gold" und "Die geilste Zeit" einem breiteren Publikum bekannt. "'Die Schlagernacht des Jahres' ist das wohl bekannteste Event der Branche. Jetzt dafür zusammen mit Steffi auf der Bühne stehen zu dürfen und die tausenden Fans durch die Show zu führen, ist eine riesige Ehre für mich", sagte Langen.

Ein Ausstrahlungstermin steht inzwischen auch fest: RTL Up wird "Die Schlagernacht des Jahres 2024" am Mittwoch, den 17. Juli um 20:15 Uhr ausstrahlen. Als Location dient die Berliner Waldbühne, auf der unter anderem Vanessa Mai & Wolkenfrei, Vicky Leandros, DJ Ötzi, Ben Zucker, Michelle, Mickie Krause und Oli.P, Anna-Maria Zimmermann, voXXclub, Vincent Gross, Sarah Engels und Eric Philippi ihre Hits zum Besten geben.

RTL Up zeigt die Schlagershow bereits seit einigen Jahren in seinem Programm. Im vergangenen Jahr waren bei der Erstausstrahlung durchschnittlich 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher mit dabei. In den Vorjahren lag die Reichweite aber zum Teil noch etwas höher.