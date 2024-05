Das BR Fernsehen hat für den Herbst eine neue Comedy- und Talkshow mit dem bayerischen Komiker Martin Frank angekündigt, der dem BR-Publikum bereits durch Auftritte in Shows wie "Brettl-Spitzen", "Vereinsheim Schwabing" und "Schlachthof" bekannt ist. Darüber hinaus war er regelmäßig als Straßenreporter in der Sendung "SchleichFernsehen" zu sehen, von der sich Gastgeber Helmut Schleich vor einem halben Jahr verabschiedet hatte.

In "Frank am Freitag" wird Martin Frank nun also selbst zum Gastgeber: In jeder Folge lädt er Prominente aus den Bereichen Comedy, Schauspiel, Sport oder Musik ein, die den Zuschauerinnen und Zuschauern am späten Freitagabend "einen Gute-Laune-Kick fürs Wochenende mitgeben", wie es von Seiten des Bayerischen Rundfunks heißt. Demnach sollen Talks das Publikum "zum Lachen und Nachdenken gleichermaßen anregen und es ermutigen, das Leben mit einem Lächeln zu betrachten".

"Wenn mir vor ein paar Jahren jemand gesagt hätte, dass ich am Freitagabend im BR Fernsehen das Wochenende einläuten darf, hätte ich wahrscheinlich gesagt: Freilich! Vorher geht mein Papa auf ein Konzert von Taylor Swift", so Martin Frank über seine neue Aufgabe.

Die Ausstrahlung von "Frank am Freitag" soll voraussichtlich ab dem 13. September erfolgen. Aktuell und noch bis August werden in München zunächst vier Folgen produziert. Hinter der Sendung steht die Produktionsfirma SEO Entertainment, deren Bandbreite in den vergangenen Jahren von der Feuerwehrdoku "Feuer und Flamme" bis hin zu "Down the Road" reichte.