Auch wenn Sat.1 nach nur einem Jahr als TV-Partner schon wieder von Bord gegangen ist (DWDL.de berichtete), ist Hubert Burda Media offenkundig gewillt, auch in Zukunft den Bambi zu verleihen. "Bambi wird auch 2024 stattfinden", sagte eine Verlagssprecherin jetzt gegenüber "Meedia". "Eine Fortführung der Zusammenarbeit mit Sat.1 war nie geplant, wir haben sie am 17.11.2023 beendet."

Tatsächlich war die Bambi-Kooperation zunächst nur auf das 75-jährige Jubiläum der Verlagsveranstaltung angelegt. Im Erfolgsfall wären beide Seiten aber sicher offen für eine Fortsetzung gewesen. Tatsächlich hielt sich das Interesse des TV-Publikums am Bambi jedoch in Grenzen: Gerade mal 880.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Live-Übertragung, der Marktanteil lag in der Zielgruppe bei nur 6,0 Prozent und war für Sat.1 zu wenig. Zum Vergleich: Selbst in den schwächsten ARD-Jahren hatten einst noch rund dreieinhalb Millionen Menschen eingeschaltet.

Es ist bereits das zweite vorläufige TV-Aus der Preisverleihung nachdem 2019 die ARD erklärt hatte, den Vertrag mit Hubert Burda Media zur Übertragung der Verlagsveranstaltung nicht zu verlängern. Dann kam ohnehin Corona und damit verbunden eine zwangsläufige Pause, ehe die TV-Gala im vergangenen Jahr überraschend bei Sat.1 mit 800 geladenen Gästen in München ihre Wiederauferstehung feierte.

Unklar ist nun allerdings, wie die Fortführung der Preisverleihung aussehen soll. "Meedia" berichtet über Spekulationen, wonach die Show bei einem anderen privaten Sender ausgestrahlt werden könnte. Welcher das vor dem Hintergrund der schwachen Vorjahres-Quoten sein soll, geht aus dem Bericht allerdings nicht hervor.