In Berlin haben am Freitagnachmittag die Produktionsarbeiten für sechs neue Folgen der ProSieben-Primetime-Show "Wer stiehlt mir die Show?" begonnen. Sie sollen im kommenden Herbst ausgestrahlt werden, genaue Termine sind noch nicht bekannt. In der Sendung aus dem Hause Florida Entertainment, die in der zurückliegenden Staffel im Winter auf teils über 25 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen kam, geht es darin, Joko Winterscheidt seine Show zu stehlen. In acht Quiz-Kategorien, die in drei Gewinnstufen unterteilt sind, muss gepunktet werden. Nach jeder Stufe muss ein Kandidat oder eine Kandidatin gehen – am Ende gibt es im Finale die Show zu gewinnen.

In der vergangenen Staffel spielte Joko gegen Lena Meyer-Landrut, Klaas Heufer-Umlauf und Sarah Connor. Zudem nahm und nimmt in jeder Episode auch jemand teil, der die Teilnahme über eine Wildcard erlangt hat. Im Panel für die nun entstehende Herbststaffel sitzen auch wieder drei Prominente. Zum einen ist Tommi Schmitt mit dabei. Schmitt ist einerseits als Podcaster ("Gemischtes Hack") bekannt, andererseits moderiert er die Talkshow "Neo Ragazzi" – zusammen mit Sophie Passmann, die indes einen Podcast mit Joko produziert.



Ebenfalls im kommenden Panel ist Kurt Krömer zu finden. Der langjährige "Chez Krömer"-Moderator stellte sein komödiantisches Können zuletzt auch in einigen Staffeln von "LOL" (Prime Video) unter Beweis. Vervollständigt wird das Panel zudem von einer Musikerin: "Wildberry Lillet" ist einer der bekanntesten Hits von Nina Chuba, die mit etwas Glück bald von sich behaupten kann, eine ProSieben-Primetime-Sendung moderiert zu haben. An Chuba hatte Joko in einer der vergangenen Folgen schon eine Sprachnachricht geschickt - und auch eine Antwort erhalten. Schon damals wurde deutlich, dass die Musikerin offenbar gerne bei "WSMDS?" mitmachen würde.

Joko Winterscheidt sagte in einer am Freitag verbreiteten Mitteilung über seine neue Konkurrenz: "Ich freue mich auf das Quizkanonenfutter in Gestalt von Nina Chuba, Kurt Krömer und Tommi Schmitt. Es ist immer großartig, wenn ein paar Rate-Fans einem Ganztagsgenie wie mir bei der Arbeit zuschauen wollen."