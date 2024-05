am 27.05.2024 - 15:43 Uhr

RTL+ wird in diesem Jahr bereits zum dritten Mal das Musikfestival "Rock am Ring" übertragen. Der Streamingdienst zeigt das dreitägige Event vom Nürburgring in der Eifel, bei dem diesmal unter anderem Die Ärzte, Green Day, Måneskin und Kraftklub zu den Headlinern gehören, live und exklusiv vom 7. bis 9. Juni.

Darüber hinaus will RTL+ sein Festival-Angebot noch erweitern: So wird der Dienst vom 21. bis 23. Juni erstmalig auch das "Hurricane"-Festival aus dem niedersächsischen Scheeßel live übertragen. Hier treten unter anderem Ed Sheeran, K.I.Z. und Deichkind als Headliner auf.

Die Übertragungen beider Festivals stellt RTL+ gemeinsam mit CTS Eventim auf die Beine. Sowohl bei "Rock am Ring" als auch beim "Hurricane"-Festival wird RTL+ das Programm von den jeweiligen beiden Hauptbühnen übertragen und zwar sogar kostenlos. Welche Music-Acts genau übertragen werden, soll aber erst noch bekanntgegeben werden.