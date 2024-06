Neben der Late-Night-Show "Studio Pille-Palle", in der der frühere Profifußballer Jonas Hector und Schauspieler Fahri Yardim, rund um die Fußball-EM in zehn Folgen das Spielgeschehen auseinandernehmen wollen, überrascht die Deutsche Telekom jetzt mit einem weiteren humoristischen Begleitformat - und setzt dabei auf einen großen Namen der Comedy-Szene.

Für die "Comedy Halbzeit", so der Titel, hat die Telekom Felix Lobrecht gewinnen können. In insgesamt vier Ausgaben holt er Stars der Szene ebenso wie Newcomer auf die Bühne seines neuen "Downstairs Comedy Clubs" in Berlin. Geplant sind zunächst vier Folgen, deren Ausstrahlung ab dem 24. Juni bei MagentaTV zu sehen sein werden. Los geht es also, nachdem die ersten Vorrunden-Partien der EM bereits gespielt sind.

© Deutsche Telekom Arnim Butzen

Als Gäste werden Filiz Tasdan, Michael Mittermaier, Kinan Al, Assane Badiane, Florentine Osche, Fred Costea, Samuel Sibilski, Masud Akbarzadeh, Kristina Bogansky, Rasmus Syman, Rebecca Pap und Fabi Rommel mit dabei sein, wie die Telekom ankündigte. Produziert wird Felix Lobrechts "Comedy Halbzeit" von der Hamburger Firma Streamwork Produktion, Produzent ist Dennis Muhl.