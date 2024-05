Die in rund zwei Wochen startende Fußball-Europameisterschaft, ausgetragen in Deutschland, wird hierzulande bekanntlich auf drei Free-TV-Sendern übertragen. Einige Spiele laufen im Ersten, andere im ZDF und wieder andere bei RTL. Keine Live-Rechte hat die ProSiebenSat.1-Gruppe. Entsprechend sind auf den Sendern des Unternehmens ab Mitte Juni viele Wiederholungen zu finden. Sat.1 etwa wird ab Mittwoch, 19. Juni, drei Abende in Folge seine Primetime komplett mit der Clip-Show "111" bespielen. Es laufen dann jeweils zwei Episoden, die direkt im Anschluss zudem nochmals wiederholt werden, sodass das Format sieben Stunden am Stück gesendet wird. Das drei Mal in Folge macht 21 Stunden von "111". Thematisch geht es um "dreiste Draufgänger", "fantastische Freizeithelden", "verrückte Verwandte" oder "perfekte Peinlichkeiten".