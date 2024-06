Trauer um Ruth Maria Kubitschek: Die Schauspielerin ist am Samstag im Alter von 92 Jahren in der Schweiz gestorben, wie ihre Sprecherin Yvonne von Stempel mitteilte. "Die Grande Dame des deutschen Film- und Fernsehschauspiels hat in ihrer Wahlheimat der Schweiz nach kurzer, schwerer Krankheit leise Abschied vom Leben genommen", hieß es.

1931 in der damaligen Tschechowslowakei geboren, machte Kubitschek eine Jahrzehnte anhaltende Karriere - zunächst in der DDR. Nach einem Theaterengagement blieb sie 1959 in Westdeutschland und erlangte schließlich vor allem durch das Fernsehen große Popularität, erstmals 1966 in Francis Durbridges Kriminalfilm "Melissa". Es folgten zahlreiche Rollen, etwa im "Tatort" und in der ZDF-Serie "Der Kommissar" sowie ab 1986 im Publikums-Hit "Das Erbe der Guldenburgs". Darüber hinaus war Kubitschek auch in Helmut Fischers "Monaco Franze" und "Kir Royal" von Franz Xaver Kroetz, beides inszeniert von Helmut Dietl, zu sehen.

Aber auch für Reihen wie "Das Traumhotel" oder "Das Traumschiff" stand die Schauspielerin vor der Kamera. Mit dem 2016 verstorbenen "Traumschiff"-Produzenten Wolfgang Rademann war Ruth Maria Kubitschek ab 1976 verheiratet, nachdem ihre Ehe mit dem Opernregisseur Götz Friedrich 1962 geschieden wurde. Ihre Karriere beendete die Grand Dame des deutschen Films, wie Kubitschek oft genannt wurde, im Jahr 2014, nachdem sie im gefeierten Roadmovie "Frau Ella" an der Seite von Matthias Schweighöfer noch einmal eine Hauptrolle übernommen hatte.

"Die Nachricht vom Tod von Ruth Maria Kubitschek macht traurig und betroffen", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder laut "Bild". "Sie brillierte über Jahrzehnte als Schauspielerin in Film, Fernsehen und Theater. Besonders unvergessen ist ihre Rolle als Ehefrau und Gegenpol in der Kultserie 'Monaco Franze'. Damit wurde Ruth Maria Kubitschek in Bayern an der Seite von Helmut Fischer berühmt. Als Verlegerin in 'Kir Royal' setzte sie sich ein weiteres Denkmal. Sie war die Grande Dame des Fernsehens und blieb dabei selbst immer bescheiden. Mit ihren Rollen war Ruth Maria Kubitschek auch Vorbild und Avantgarde. Bayern wird der Trägerin des Bayerischen Verdienstordens ein ehrendes Andenken bewahren. Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Angehörigen.“

Kubitschek selbst blickte unterdessen zurück auf ein erfülltes Leben. Nach Angaben ihrer Sprecherin seien das ihre letzten Worte gewesen: "Die Erde gab mir ein wunderschönes Zuhause auf dieser Welt. In tiefer Dankbarkeit wechsele ich in die andere Welt. Es gibt sie, Sie können es mir glauben."