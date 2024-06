am 04.06.2024 - 10:41 Uhr

Noch ist die letzte Ausgabe von "Edins Neo Night" bei ZDFneo gar nicht zu sehen gewesen, da steht nun aber bereits fest, dass die Late Night von Edin Hasanovic schon bald auch testweise im ZDF-Hauptprogramm zu sehen sein wird. Die erste Ausgabe des Formats zeigen die Mainzer am Freitag, den 19. Juli, ab 23:30 Uhr. Zwei weitere Episoden folgen in den Wochen danach. Los geht’s mit der Folge, in der Hasanovic Katrin Bauerfeind im Studio begrüßt.

"Edins Neo Night" ist damit die zweite ZDFneo-Sendung, die im Sommer eine Chance im Hauptprogramm erhält. Auch die Talkshow "Neo Ragazzi" mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt wird schon bald am späten Freitagabend im ZDF zu sehen sein. Hier geht’s bereits am 21. Juni los, dann allerdings erst um kurz nach Mitternacht. In beiden Fällen dient übrigens der "ZDF Comedy Sommer" als Vorlauf.