"Fall for me" (aktueller Arbeitstitel) heißt ein neuer Netflix-Film, für den die Dreharbeiten kürzlich auf Mallorca gestartet sind, das hat der Streamingdienst jetzt öffentlich gemacht. Die Regie des Erotik-Thrillers übernimmt Sherry Hormann, das Drehbuch stammt von Stefanie Sycholt. Als Produktionsfirma steht W&B Television hinter dem Projekt, Produzenten sind Quirin Berg und Max Wiedemann sowie Christina Henne als Produzentin. Als Producerin von "Fall for me" fungiert Friederike Weykamp.

Die Hauptrollen in dem Film übernehmen Svenja Jung ("Der Palast", "Crooks") und Theo Trebs ("Der Greif", "Tatort"). In weiteren Rollen werden unter anderem Thomas Kretschmann, Tijan Marei, Antje Traue, Victor Meutelet und Lucia Barrado zu sehen sein. Keine Angabe hat Netflix vorerst dazu gemacht, wie lange die Dreharbeiten noch laufen und wann der Streifen veröffentlicht werden soll.

Und so beschreibt Netflix den kommenden Film inhaltlich: Lilli reist auf die sonnenverwöhnte Insel Mallorca um abzuschalten und ihre kleine Schwester Valeria zu besuchen. Bei Lillis Ankunft enthüllt Valeria ihr sowohl die überstürzte Verlobung mit dem charmanten Franzosen Manu, als auch den gemeinsamen Plan, in ein luxuriöses B&B zu investieren. Lilli ist misstrauisch. Beim Versuch, mehr über den Verlobten ihrer Schwester zu erfahren, lernt sie den deutschen Nachtclub-Manager Tom kennen. Bereits bei ihrer ersten Begegnung knistert es gewaltig zwischen den beiden und sie können sich der gegenseitigen Anziehungskraft nicht entziehen. Eine aufregende Affäre entspinnt sich, die Geheimnisse und Gefahren in sich birgt.