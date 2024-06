Maike Kühl vom Düsseldorfer Kom(m)ödchen gehört ab sofort zur Stammbesetzung der ZDF-Satiresendung "Die Anstalt", das hat der Sender jetzt angekündigt. Die Kabarettistin und Schauspielerin verstärkt damit das bestehende Team um Claus von Wagner und Max Uthoff. Die drei Kabarettisten werden in den kommenden Ausgaben in verschiedenen Konstellationen in der "Anstalt" zu sehen sein, wobei sich Claus von Wagner erst einmal bis zum Winter in eine "Kreativpause" verabschiedet, um für sein eigenes Bühnenprogramm zu schreiben.

Kühl hat ihre Premiere in der Sendung bereits in wenigen Tagen: Erstmals ist sie am Dienstag, den 11. Juni, gemeinsam mit Max Uthoff in der "Anstalt" zu sehen. Die Sendung beginnt dann wie gehabt um 22:15 Uhr. Maike Kühl war seit 2019 schon oft in der "Anstalt" zu Gast und dürfte dem Fernsehpublikum auch durch diverse andere Formate bekannt sein. So war sie Teil der Kabarett-Sitcom "3. Stock links", außerdem hatte sie regelmäßige Auftritte beim Satiremagazin "extra 3".

"Mein Journalistik-Studium in München habe ich damals abgebrochen, um Schauspielerin zu werden. Übers Schauspiel kam ich dann zum Kabarett, übers Kabarett ins Rheinland, im Rheinland lernte ich den Karneval kennen, im Karneval Menschen mit närrischen Perücken und hier schließt sich der Kreis. Journalismus, Ensemblespiel, Kabarett und lustige Zweitfrisuren. Keine Sendung vereint diese Genres so elegant wie 'Die Anstalt'. Insofern fühle ich mich hier bestens aufgehoben", sagt Maike Kühl zu ihrem neuen Job.

Und Max Uthoff sagt zur Pause seines Partners Claus von Wagner sowie zum Neuzugang: "Ich habe Herrn von Wagner gesagt, dass sein Fortbleiben ernste Konsequenzen haben würde, wenn es ihm nicht gelänge, jemanden zu finden, der mit der gleichen Spielfreude, dem gleichen Witz, derselben politischen Rauflust, der gleichen Ensemblequalität, der gleichen Lust an alberner Kostümierung zu Werke geht wie er. Und dann hat er gesagt: 'Maike Kühl kommt'. Und dann hab ich gesagt: Lassen Sie sich Zeit!" Claus von Wagner und Max Uthoff haben die Sendung bislang vor allem gemeinsam mit Head-Autor Dietrich Krauss gestaltet - nun erhalten sie also Verstärkung.