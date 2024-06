am 05.06.2024 - 14:21 Uhr

2002 adaptierte ProSieben das britische Format "Trigger Happy TV" unter dem Titel "Comedystreet". Simon Gosejohann brachte in der schnell geschnittenen Show in absurde Situationen, die Reaktionen wurden mit versteckter Kamera gefilmt. Insgesamt wurden sieben Staffeln produziert, zuletzt in der XXL-Version. 2013 war dann aber Schluss - bis jetzt. Denn nach elf Jahren hat ProSiebenSat.1 nun eine Neuauflage angekündigt, die (zumindest zuerst) bei Joyn zu sehen sein wird.

Damals wie heute mit dabei ist Simon Gosejohann, der aber Verstärkung von zwei weiteren, namentlich nicht genannten Comedians bekommt. Die Anzahl der bestellten Folgen fällt mit gleich 20 überraschend hoch aus. Produziert werden sollen sie in diesem Sommer von RedSeven Entertainment, einen Starttermin gibt es noch nicht.

Joyn-Programmchef Thomas Münzner: ""Anarchisch, durchaus kindisch, mit einer ordentlichen Portion Fremdscham und genau aus diesem Grund so witzig und zeitlos: Ein Programm wie die 'Comedystreet' haben wir bei Joyn bisher nicht. Comedy ist ein spannendes Genre und die Mischung Simon Gosejohann mit 'Comedystreet' passt hervorragend zu uns."