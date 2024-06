am 06.06.2024 - 11:00 Uhr

Sieben Jahre ist es her, dass ProSieben letztmals "Das Duell um die Geld" zeigte - eine Spielshow, die einst aus der längst eingestellten Late-Night "Circus HalliGalli" mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf hervorging. Nun kehrt das Format, von dem sich viele Fans seit Jahren bei Twitter beziehungsweise X eine Fortsetzung wünschen, überraschend auf den Bildschirm zurück - und zwar beim Streamingdienst Joyn, der für den Herbst gleich acht neue Folgen in Auftrag gegeben hat. Produziert werden diese von Florida Entertainment.

"Mit neuen Folgen von 'Das Duell um die Geld' setzen wir erstmals eine ProSieben-Show mit Joko & Klaas als Joyn Original fort", so Henrik Pabst, Chief Content Officer der Seven.One Entertainment Group. "Dieser Schritt spiegelt unsere Content-Strategie perfekt wider. Lokale Inhalte mit klarem Fokus auf unsere Streaming-Plattform und zugleich ein Zusammenspiel zwischen Joyn, unseren Sendern und bekannten und beliebten Formaten und Künstler:innen."

Dass die Show neu aufgelegt wird, ist wohl auch vor dem Hintergrund der jüngsten Erfolge zu sehen. "Joko & Klaas passen perfekt zu Joyn. Die Abrufe des ProSieben-Livestreams während ihres 24-stündigen Programmtags im April haben sich im Vergleich zu einem durchschnittlichen Sonntag mehr als verdreifacht", erklärt Joyn-Programmchef Thomas Münzner. "Gleichzeitig wurde der Wunsch nach neuen Folgen von 'Das Duell um die Geld' in den sozialen Netzwerken regelmäßig und intensiv geäußert. Wir freuen uns auf spannende, neue Quizpoker-Duelle, bei denen alle mitraten können."

Beim "Duell um die Geld" handelt es sich um eine Art Quiz-Poker, bei der Joyn jedoch nicht nur auf Joko und Klaas sowie diverse Gäste setzt. Wie schon in der Vergangenheit fungiert auch in der Neuauflage wieder Oliver Kalkofe als Moderator. Kalkofe ist damit aktuell bestens im Geschäft: Während die "SchleFaZ"-Reihe mit ihm und Peter Rütten bei Nitro fortgesetzt wird, startet demnächst in der ARD auch noch Kalkofes neue Comedy-Panelshow "Faking Bad - Besser als die Wahrheit" (DWDL.de berichtete).