am 06.06.2024 - 09:56 Uhr

Die in Unterföhring sitzende Produktionsfirma SEO Entertainment hat Sebastian Heinlein zum 1. Juni zum neuen Chief Content Officer ernannt, wie nun bekannt wurde. Er wird somit fortan die Geschäftsführung des Unternehmens verstärken. In den vergangenen drei Jahren war der Fernsehmacher für SEO Entertainment schon als Head of Development und Creative Director aktiv.

Heinlein arbeitete früher für Seven.One und war im vergangenen Jahrzehnt etwa als Programm-Manager mit Formaten wie "Circus HalliGalli" und "Die beste Show der Welt" beschäftigt. Künftig trägt der die Gesamtverantwortung für den Content-Bereich und die Entwicklung von Programmen. Marc Halwas-Schäfer wird neuer Head of Development.



Heinlein berichtet davon, dass SEO Entertainment derzeit sein Angebot um eine große und eigenentwickelte "Shiny-Floor-Primetime-Show" erweitere. Details zu diesem Projekt nannte er nicht. "Mit Sebastian als Geschäftsführer an meiner Seite können wir diesen Wachstumskurs fortsetzen und gleichzeitig unserem hohen Anspruch an die Verbindung von Qualität und Unterhaltung gerecht werden. Ich freue mich sehr auf die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit", teilt Geschäftsführer Gillad Osterer mit.





SEO Entertainment produziert Formate wie "Feuer & Flamme" für WDR und SWR und steht auch hinter der mit dem Deutschen Fernsehpreis bedachten Produktion "That's My Jam", die bei RTL+ verfügbar ist und im Linearen inzwischen bei Vox untergekommen ist.