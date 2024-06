Endemol Shine Germany und Rainer Laux Productions haben grünes Licht erhalten für die Produktion einer zweiten und sogar etwas umfangreicheren Staffel der Reality-Show "The 50": Die 14 Folgen der ersten Staffel liefen im Frühjahr bei Prime Video. Die zweite Staffel wird nun sogar 16 Ausgaben umfassen. Wann sie ausgestrahlt werden soll, ist nicht bekannt.

"Als Produzent gehört es zu unseren strategischen Zielen, aber auch zu unseren größten Herausforderungen, neue Marken zu kreieren und diese bei unserer Zuschauerschaft zu etablieren. Dass es uns so erfolgreich mit 'The 50' gelungen ist und es als Reality Brand bei Prime Video fest eingezogen ist, freut uns natürlich sehr“, sagt Fabian Tobias, Managing Director von EndemolShine Germany.



Rainer Laux findet, mit "The 50" sei ein Format geschaffen worden, "welches das Reality Genre in seiner modernen Existenz spiegelt: Drama, Spaß, Eskapismus und viel Spannung. Eine großartige Zusammenarbeit unseres Teams mit Prime Video“, ergänzt der Fernsehmacher. "Unsere Zuschauer:innen haben über die 14 Episoden der ersten Staffel hinweg mit den Teilnehmenden mitgefiebert und das Reality-Drama gefeiert“, sagt Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Prime Video. "The 50" basiert auf dem französischen Format "Les Cinquante", das im internationalen Banijay-Formatkatalog zu finden ist.

In "The 50" treten 50 Reality-Stars in unterschiedlichen Challenges gegeneinander an. Das Geld, das die Siegerin oder Sieger gewinnen kann, geht an einen seiner Follower. Im vergangenen Jahr sorgte die Produktion durchaus für Aufsehen, weil eben eine große Zahl an in Sozialen Netzwerken sehr aktiven Personen plötzlich still war und zur Aufzeichnung der Prime-Video-Show reiste. Auch als die Ausstrahlung der ersten Staffel anstand, änderten die Teilnehmenden die Bilder ihrer Accounts gleichzeitig – zu sehen waren jene Tierköpfe, die auch die ganze Show prägten.