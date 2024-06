Schon in der Vergangenheit hatte RTL Up immer wieder Schlagerprogramme in seinem Line-Up, unter anderem "Die Schlagernacht des Jahres", die zur besten Sendezeit teils auf zwei Prozent Marktanteil bei den Jüngeren kam. In diesem Jahr wird der Sender nun erstmals ein eigenes Schlager-Event auf die Beine stellen: "Schlagerliebe Live". Die Veranstaltung steigt am 13. September an der alten Ölmühle in Wettenberge. Steffi Brungs und Norman Langen moderieren.

Langen ist auch neuer Moderator der "Schlagernacht", wo er Ramon Roselly ablöst. "Die Schlagernacht des Jahres" wird RTL Up übrigens schon Mitte Juli und zur besten Sendezeit ausstrahlen (mehr dazu hier)



"Mitreißende Melodien und ausgelassene Stimmung" sind – glaubt man der Ankündigung des Senders – derweil bei "Schlagerliebe. Live" garantiert. Auftreten sollen Olaf der Flipper, Jenice, Pia Malo, Sonia Liebing, Die Schlagerboys, Michael Holm, Francine Jordi, Joey Heindle, Neonlicht und Paulina Wagner, aber auch Anna-Carina Woitschak und Vincent Gross. Im TV wird RTL Up das Event übertragen, allerdings nicht live und auch nicht zur besten Sendezeit.

"Schlagerliebe. Live" wird beim Spartensender am 2. Oktober, dem Tag vor der Deutschen Einheit, ab 22 Uhr ausgestrahlt. Oliver Schablitzki, Executive Vice President Multichannel: "Schlager bringt Menschen zusammen und schafft unvergessliche Momente. Mit 'Schlagerliebe Live' wollen wir genau diese Magie feiern und gleichzeitig einen neuen Meilenstein in der Schlagerlandschaft setzen. Die Region Wittenberge bietet dafür die perfekte Location."