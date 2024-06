Die vier neuen "Take Me Out XXL"-Specials, die RTL eigentlich während der Fußball-Europameisterschaft starten wollte, werden verschoben. Der ursprüngliche Plan sah vor, dass Chris Tall, diesmal unterstützt von Dragqueen Pam Pengco, ab dem 22. Juni vier Mal samstags in der Primetime an den Start geht. Wegen des "RTL EM Studios" war der Start der Kuppelshow für 21 Uhr eingeplant. Das hat sich nun aber zerschlagen.

Gegen Live-Fußball setzt der Kölner Privatsender zwar weiterhin auf "Take Me Out XXL", nun allerdings auf Folgen, die schon einmal im Fernsehen zu sehen sind. Konkret ist für den 22. Juni um 21 Uhr nun eine Episode eingeplant, die am 17. August 2022 ihre Premiere feierte. Eine Woche später läuft eine Ausgabe, die erstmals am 24. August 2022 zu sehen war. Auch diese wurden damals von Chris Tall moderiert.



Am 22. Juni muss "Take Me Out XXL" gegen das EM-Spiel Belgien vs. Rumänien antreten, eine Woche später läuft am Samstagabend zur Primetime das zweite Achtelfinalspiel. Auch am 6. Juli wird abends Fußball gespielt, dann findet eines der Viertelfinals statt. Spielfrei ist dann erst wieder der 13. Juli, das ist der Tag vor dem Endspiel der Fußball-Europameisterschaft. An "Take Me Out XXL" wird sich samstags jeweils das "Nachtjournal" anschließen - nach einem kurzen Nachrichtenüberblick laufen dann auch die Highlights der EM-Spiele vom Tage.

Wann die vier neuen Ausgaben von "Take Me Out XXL" nun zu sehen sein werden, ist nicht klar. Zudem stellt sich die Frage, ob RTL die Idee aufrechterhält, die Sendung samstags in der Primetime zu zeigen. Die üblichen Ausgaben des Formats sind schon immer samstags beheimatet – allerdings am späten Abend. Die XXL-Folgen waren sonst wochentags zu sehen.