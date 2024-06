Auch 2025 bleibt der NDR innerhalb der ARD federführend für den "Eurovision Song Contest" verantwortlich. Entsprechende Infos der Seite "ESC kompakt" hat der NDR nun auch gegenüber DWDL.de bestätigt. Der Verbleib der Federführung für den Wettbewerb beim NDR war zuletzt infrage gestanden, nicht zuletzt nach den schwachen Ergebnissen in den Jahren vor 2024. Vor wenigen Wochen nun wusste Isaak mit seinem Lied "Always On the Run" angesichts eines zwölften Platzes durchaus zu überzeugen. Für Deutschland fuhr der Künstler somit die beste Position seit 2018 ein. Inwieweit dieses Abschneiden dazu beigetragen hat, dass die Federführung innerhalb der ARD nicht wechselt, ist freilich Spekulation.

2024 stellten sich insgesamt neun Acts der Vorauswahl des deutschen Publikums. Der neunte Act wurde in dem Format "Ich will zum ESC" begleitet. Unter den Bewerberinnen und Bewerbern war auch Max Mutzke, der vor zwei Jahrzehnten schon einmal beim ESC war oder eine Kandidatin von "The Voice Kids". Gesendet wurde der Vorentscheid übrigens eher am Programmrand. Die Show startete an einem Freitagabend erst um 22:20 Uhr.