Erneuter Streik im Rahmen der Tarifverhandlungen beim Norddeutschen Rundfunk: Wie schon 14 Tage zuvor (DWDL.de berichtete) war davon die "NDR Talkshow" betroffen. Sie wurde erneut nicht ausgestrahlt. Im NDR lief stattdessen ein Best-Of alter Ausgaben. Recht kurzfristig wies der NDR auf seiner Homepage auf den Ausfall des beliebten Programms hin. Dort war und ist zu lesen: "Liebe Freundinnen und Freunde der NDR Talk Show, unsere Sendung wird aktuell bestreikt."

Nach VRFF-Angaben hatten sich diesmal gleich mehrere Gewerkschaften zusammengetan. Vom Streik betroffen waren auch "DAS!" und das "Hamburg Journal". So zeigte der NDR auch um 18:45 Uhr schon ein Ersatzprogramm. Zu sehen gab es "DAS! Beste des Jahres". Das "Hamburg Journal" wurde trotz des Streiks ausgestrahlt. Hier heißt es in einer Mitteilung von VRFF, die Sendung "konnte nur gesendet werden, weil gehorsame Abteilungsleitungen in der verwaisten Regie Studio 1 das Hamburg Journal die Sendepulte bedienten." Vor acht Tagen wurde "3nach9" (Radio Bremen" bestreikt.



Am kommenden Dienstag findet nun die inzwischen fünfte Verhandlungsrunde statt. Die Gewerkschaften bezeichnen ihre Forderungen weiterhin als "fair", weil es sich am Abschluss des Öffentlichen Dienstes der Länder orientiere. Dieser hatte Ende 2023 ein Ergebnis von 10,5 Prozent bei einer Laufzeit von 25 Monaten abgeschlossen. Der NDR bietet aktuell eine Gehaltserhöhung von 2,25 Prozent in diesem Jahr und weitere 2,46 Prozent in 2025 – sofern der Rundfunkbeitrag gemäß KEF-Empfehlung erhöht wird, was allerdings wegen diverser Widerstände in der Politik unsicher ist.

Und genau darin liegt die Crux: Die ARD-Anstalten werden allesamt mit weniger Geld klarkommen müssen, denn selbst eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags würde die jüngste Inflation bei Weitem nicht ausgleichen. Gestreikt wurde daher kürzlich übrigens auch beim BR, hier waren in erster Linie das Funkhaus und die Klangkörper betroffen.