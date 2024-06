Der Ausbau des Genres der Familien-Dokusoaps ist ein seit vielen Jahren gehegter Wunsch von RTLzwei, diverse Anläufe in den letzten Jahren versandeten aber oft recht schnell. In diesem Herbst nimmt man nun aber nun einen erneuten Anlauf und bringt zwei neue Familien on air. Zu den Geissens gesellen sich nämlich nun unter anderem die Weissens - wenn auch überraschenderweise nicht unter diesem naheliegenden Titel, den sie selbst auf Instagram verwenden.

© RTLzwei

Um Auswanderer geht's auch in einer weiteren Dokusoap für den Herbst: "Las Vegas Privat" von Story House Productions porträtiert acht Deutsche, die in der US-Casino- und Showmetropole leben und arbeiten. Hier lehnt man sich schon vom Titel her an die Reihe "Reeperbahn Privat" an, die es schon seit vielen Jahren im RTLzwei-Programm gibt.

© RTLzwei

Größere Änderungen gibt es bei "Love Island" (ITV Studios Germany): Die Dating-Realityshow war einst einer der großen Hits des Senders, funktionierte zuletzt aber vor allem noch online, während man sich - wohl auch angesichts des sehr jungen Publikums, bei der linearen Ausstrahlung immer schwerer tat. Bei der neunten Staffel verabschiedet man sich in diesem Herbst nun von der (beinahe) täglichen Ausstrahlung am späteren Abend und setzt stattdessen auf eine wöchentliche Ausstrahlung - die deutlich günstiger umzusetzen sein dürfte. Außerdem wird man bei "Love Island VIP" auf schon bekanntes Personal setzen und sowohl Kandidatinnen und Kandidaten aus früheren Staffeln als auch Realitystars aus anderen Formaten ins Spiel um "heiße Flirts und große Liebe" schicken. Damit hofft man also darauf, dass die bereits ihr Fan-Basis als Publikum mitbringen.

Und schließlich wird bei RTLzwei in der kommenden Saison auch wieder geheiratet: Im vergangenen Jahr machte der aus diversen Reality-Formaten bekannte Cosimo Citiolo seiner Freundin Nathalie Gaus einen Antrag, nun stehen sie vor der Planung ihrer Traumhochzeit in Italien. RTLzwei wird die beiden in vier Folgen von "My Big Fat Italian Wedding" bis zum Traualtar begleiten. Produziert wird das Format von "Picture Puzzle Medien".