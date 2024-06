am 12.06.2024 - 13:41 Uhr

© Burbes

„Es ist richtig, dass ich in die Selbstständigkeit zurückkehre und wieder als Berater für Strategische Kommunikation und Change Management tätig werde“; erklärt Burbes auf Anfrage. Rückblickend auf die vergangenen zwei Jahre sagt er: „Wir haben einige Erfolge gefeiert in dieser Zeit, intern wie extern, trotz schwieriger Rahmenbedingungen.“ So habe man der Marke All3Media „in Deutschland ein verdient neues Gesicht gegeben. Dem neuen Management und dem Team wünsche ich das Beste für die Zukunft.“

Mit dem Ausscheiden von Taco Rijssemus wurde eine Gruppen-interne Nachfolgelösung bekannt: Vittorio Valente ist neuer CEO von All3Media Deutschland, bleibt gleichzeitig aber auch weiterhin Geschäftsführer der All3Media-Tochter Filmpool Entertainment. Und auch Felix Wesseler steigt auf und fungiert künftig als COO von All3Media Deutschland, zusätzlich zum gleichen Posten bei Filmpool Entertainment.