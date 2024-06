Der TV-Streaming-Anbieter Zattoo braucht eine neue Chefin oder einen neuen Chef: Nick Brambring, der das Unternehmen seit Januar 2012 als CEO geleitet hat, wird das Unternehmen verlassen. Dies erfolge "auf eigenen Wunsch und nach längerer Planung in enger Abstimmung mit dem Verwaltungsrat", heißt es in einer Mitteilung. Brambring bleibt demnach auch noch so lange an Bord, bis die Nachfolgerin oder der Nachfolger gefunden, an Bord und eingearbeitet ist.

Brambring: "Es sind spannende Zeiten und das Team leistet tolle Arbeit. Unsere Abozahlen in DACH wachsen stetig. Gerade in Deutschland eröffnet der 'Wegfall der Umlagefähigkeiten' Chancen und wir sind als CHIP-Testsieger gut aufgestellt. Unser B2B-Angebot 'TV-as-a-Service' entwickelt sich in ganz Europa sehr gut. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Team und unserem Verwaltungsrat und dann auf die Einarbeitung der oder des neuen CEO."

Sam Hügli, Verwaltungsratspräsident von Zattoo: "Wir danken Nick Brambring für sein Engagement und die gut abgestimmte Planung. Unsere grössten Shareholder, die TX Group und Bea Knecht, wollen den Kurs mit profitablem Wachstum fortsetzen. Dafür suchen wir die bestmögliche Nachfolge, um Zattoo gemeinsam mit dem Team strategisch weiterzuentwickeln und die nächsten Wachstumstreiber zu finden. Wir haben auch für dieses Jahr noch viel vor. Für Abschiedsworte ist es zu früh."